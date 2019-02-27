Коломойський програв суд щодо діяльності ПриваБанку перед банкрутством

Колишній співвласник банку намагався захистити власну честь і гідність

Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу Игоря Коломойского оставил без удовлетворения, а определение суда первой инстанции без изменений. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-центре НБУ.

Таким образом, суд подтвердил решение первой инстанции об отсутствии оснований для рассмотрения иска Коломойского к некоторым лицам о признании недостоверным унижающим честь и достоинство заявление Александра Шлапака о некоторых операций банка в октябре-ноябре 2016 года.

"Вчера, 25.02.2019, Киевским апелляционным судом рассмотрена апелляционная жалоба Коломойского на постановление Печерского районного суда г. Киева по делу № 757/64933/17 по его иску к НБУ и другим пяти ответчикам, с участием более чем 50 третьих лиц о признании недостоверной и такой, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию Коломойского и опровержении такой информации. Этим определением судом первой инстанции признан иск таким, что носит очевидно искусственный характер, и оставлен без рассмотрения", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что судом первой инстанции расценены действия, которые совершались представителями истца во время проведения подготовительного заседания, направленными на затягивание и воспрепятствование рассмотрения дела и, соответственно, являются злоупотреблением процессуальными правами.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Киевский апелляционный суд решил апелляционную жалобу Коломойского оставить без удовлетворения, а определение суда первой инстанции без изменений", - отметили в НБУ.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был глава правления Александр Дубилет.

Отметим, Александр Шлапак возглавлял "ПриватБанк" после его национализации - в 2017 году.