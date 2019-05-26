Коломойський закликав оголосити в Україні дефолт

Український олихарх Ігор Коломойський закликав наслідувати приклад Греції і оголосити в Україні дефолт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю британській газеті Financial Times.

"На мою думку, ми повинні надійти з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", - заявив Коломойський.

Ігор Коломойський вважає, що дефолт немає нічого страшного: "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І нічого, реструктуризували".

Він вважає, що перемога Володимира Зеленського на недавніх президентських виборах говорить про втому українців від вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Якщо Зеленський буде слухати (Захід) і не приймати власних рішень, він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73%", - заявив Коломойський.

На думку українського бізнесмена, Сполучені Штати і Євросоюз повинні повністю списати борги України в якості компенсації за боротьбу з Російською Федерацією.

"Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете нашкодити Росії, а Україна - просто виправдання", - підкреслив Коломойський.

Відзначимо, в 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула МВФ значну кількість грошей кредиту.

Нагадаємо, Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. Як повідомляється, літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва в 2:30 ночі 16 травня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "ПриватБанк" подав позов колишнім співвласникам банку Ігорю Коломойкому та Геннадію Боголюбову, а також до їх компаній позов у суді штату Делавер (США). Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.