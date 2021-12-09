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Коломойський придбав ще один телеканал

Автор: Наталія Гурковська

Олігарх Ігор Коломойський отримав контроль над цифровою ліцензією на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Детектор Медіа".

"Внаслідок переоформлення ліцензії змінився логотип компанії з "Аргумент ТВ" на "УНІАН ТБ". Раніше ця цифрова ліцензія належала ТОВ "Телеодин" - юридичній особі телеканалів М1 та М2, яка входить до медіагрупи StаrLightMedia. В 2021 року компанія "Телеодин" створила дочірню компанію "Дідживан" і перевела на неї цифрову ліцензію", - повідомляє видання.

Право власності на ТОВ "Дідживан" 1 грудня переоформлено на ТОВ "Солюшинс". До 2019 року ТОВ "Солюшинс" належала генеральному директору "1+1" Александру Ткаченку. Після цього компанію переоформили на співвласника "Студії Квартал 95" Тимура Міндіча. 1 грудня компанія була переоформлена з Міндіча на Світлану Міщенко.

Відповідно, цифрова ліцензія М2 перейшла до каналу групи "1+1", стверджує "Детектор Медіа".

Как сообщалось, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". В связи с этим каналу переоформят лицензии.

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Ігор Коломойский