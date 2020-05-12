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Коломойський монополізував очищення питної води в Україні, - Bihus.Info

Новини » Політика     12.05.2020 - 15:34
Коломойський монополізував очищення питної води в Україні, - Bihus.Info
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Компанія з орбіти Коломойського викупила стратегічне держпідприємство

Компанія з орбіти олігарха Ігоря Коломойського приватизувала Аульську хлоропереливну станцію, дозволивши йому остаточно монополізувати очищення питної води в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Відзначимо, в 2018 році підприємство "Дніпроазот" з орбіти Коломойського зупинило виробництво рідкого хлору в Україні, в результаті чого Україна опинилася на порозі екологічної катастрофи, оскільки хлор для очищення питної води виробляла лише ця компанія.

Тоді питання з постачанням реагенту вдалося вирішити завдяки Аульській хлорпереливній станції - єдине в Україні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має обладнання для переливання хлору. Два роки тому воно допомогло забезпечити водоканали імпортним хлором.

У підсумку "Дніпроазот" відновив виробництво рідкого хлору, але з більш високими цінами - після запуску ціни піднялися з менш 7 000 гривень до 36 000 гривень за тонну (на деяких закупівлях ціна досягала і 50 000 гривень за тонну). Ці гроші включені в платіжки за воду, а отже українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень.

Як відзначають журналісти, за два роки Антимонопольний комітет не виніс рішення щодо зловживань монополіста. Крім того, досі нічого невідомо про розслідування з боку СБУ, яка перевіряла посадових осіб "Дніпроазоту".

Крім того, Аульську станцію виставили на приватизацію і продали з близько 30 млн гривень. Як стверджує програма "Наші гроші", станцію викупила маловідома фірма "Агентство "Мега плюс", яка належить Андрію Житникову.

"Чоловік, який проживає в звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати покупку відмовився. Зате його дружина повідомила, що її на чоловіка просто "повісили" цей об'єкт", - йдеться в сюжеті.

Журналістам вдалося встановити, що до покупки Житников працював у фірмах "Приват Холдинг", яка належала Ігорю Коломойському, і в компанії "Енергоальянс", яка належала одному з менеджерів олігарха. Це може означати, що станція була викуплена на користь "Дніпроазоту" - для встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коломойський після прийняття закону про банки планує звернутися в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) і співпрацювати в цьому питанні з колишнім главою Адміністрації президента часів Віктора Януковича, скандальним юристом Андрієм Портновим. Він також розраховує на те, що суди визнаю націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Теги Новини України монополияводаІгор Коломойский
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