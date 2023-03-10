Колодяжный: импорт российского LPG можно остановить в 4 шага

По его словам, российский газ попадает в Украину по трем направлениям: странам Балтии, Польши и Болгарии/Румынии. Объемы его поставок растут ежемесячно. Так, по оценкам GT Group, с марта по декабрь 2022 года в Украину поступило около 140 тыс. тонн сжиженного газа российского производства - а это 20% общего импорта.

Владислав Колодяжный предлагает следующий алгоритм действий, которые остановят поток российского газа в Украину:

В первую очередь, необходим запрет импорта сжиженного газа не только с территории РФ, но и российского происхождения. В нее также нужно внести ресурс, происходящий или транспортируемый из Беларуси. Сегодня в этой сфере Украина руководствуется несколькими постановлениями Кабмина: в одном из них идет речь только о товаре, ввезенном с территории РФ, в другой отсутствуют упоминания о нефтепродуктах и Беларуси.

Поскольку российский сжиженный газ поступает в Украину с территории третьих стран, он поступает посредством товара европейского или неопределенного происхождения. Причиной этого может быть смешение с другими продуктами или замена документов. В связи с этим Украина должна ввести обязательные сертификаты, где будет указано происхождение импортируемого газа. Соответствующие изменения необходимо внести в Таможенный кодекс.

Следующим решением должно стать введение заградительной пошлины на товар неопределенного происхождения. Колодяжный объясняет: такой статус товар получает, если поставщик не может предоставить таможне все необходимые документы и доказать его происхождение. Поэтому на такой сжиженный газ должна быть наложена антидемпинговая заградительная пошлина.

Последним необходимым пунктом, чтобы избавиться от российского газа, является создание мониторинговой комиссии в составе представителей Министерства топлива и энергетики, Министерства экономики и энергетической таможни. Такая комиссия должна следить за тем, как введение всех вышеперечисленных механизмов будет влиять на изменения потока сжиженного газа в Украину.

"Нет такого решения, которое бы мгновенно могло решить эту проблему. Мы придумываем решение - Российская Федерация пытается эти решения обойти. Поэтому создание такой комиссии, которая постоянно рассматривала бы возможные пути поступления санкционных товаров на территорию Украины и соответственно реагировала на них - это обязательно". язычный фактор. Эти четыре простых пункта, я уверен, на 90%, как минимум", - отметил Владислав Колодяжный.

Кроме того, таким образом Украина покажет пример европейским партнерам, которые продолжают потреблять российский газ. Ведь сегодняшней стратегией РФ на энергетическом рынке является демпинг - таким образом страна-агрессор пытается вернуть свои позиции. В среднем тонна сжиженного газа российского происхождения на 200$ дешевле европейского. А на пике эта разница достигала более 400$, резюмировал эксперт.