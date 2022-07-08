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Колекторам заборонять вимагати борги з військових та переселенців

Фото: Рада ухвалила законопроект у першому читанні про заборону витребування боргів з військових та переселенців (rada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада на засіданні у п’ятницю, 8 липня, в першому читанні прийняла законопроект про заборону колекторам стягувати борги з військових, ТРО, волонтерів та ВПО. Зміни підтримали 281 депутат, утримались 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію засідання на сайті парламенту.

Мова йде про законопроект щодо внесення змін до закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану та протягом 6 місяців після його скасування.

Нагадаємо, 26 травня Національний банк запропонував заборонити колекторам повертати прострочену заборгованість щодо захисників України. Мова йде, зокрема, і про заборону дзвінків колекторів вказаним категоріям громадян.

Крім того, сьогодні Верховна рада зобов'язала ЗМІ забезпечувати своїх співробітників у зонах бойових дій страховкою та бронежилетами. Відповідний законопроект 7367 сьогодні ухвалили загалом.

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