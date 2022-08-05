Колаборант Сальдо знаходиться в комі: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Напередодні його госпіталізували нібито після медогляду. Сам колаборант повідомив, що "погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного COVID-19".

Джерело пропагандистського видання RT зазначає, що стан гауляйтера Сальдо оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що Сальдо потрапив до лікарні. Його госпіталізація може бути пов'язана з онкологічними проблемами.

Як відомо, російська пропаганда поширила інформацію, що нібито українські партизани в Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам.