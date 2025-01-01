Колебания температуры почти на 20 градусов: погодные итоги декабря в Киеве

По данным климатологов, холоднее всего в столице было 14 декабря, когда минимальная температура под утро снизилась до 9,8 градусов, а теплее всего - 19 декабря, когда максимальная температура после полудня достигла 8,0 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 52 мм, или 111% климатической нормы.

Погода в Киеве в 2024 году

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха осенью 2024 года в Киеве составила 11,4 градусов тепла, что на 2,7 градусов выше средних многолетних значений.

Нынешняя осень заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре.

Напомним, метеорологическая зима пришла в Киев на пять дней раньше нормы - 24 ноября. Ранее всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.