"Колесницы Гидеона". Израиль начал новую наземную операцию в Газе

Силы Армии обороны Израиля начали наземную операцию в нескольких районах сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ЦАХАЛа в течение последних 24 часов силы Армии обороны Израиля начали широкую наземную операцию по северу и югу Сектора Газа в рамках начала операции "Колесницы Гидеона".
Военные сообщили, что в течение прошлой недели Воздушные силы начали начальный удар, во время которого атаковали более 670 целей террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и помочь наземной операции.
Среди целей атак были:
Как известно, сейчас Воздушные силы Израиля продолжают непрерывно помогать силам, действующим по всему сектору Газа.
По состоянию на сейчас, по данным ЦАХАЛ, военные ликвидировали десятки террористов, уничтожили наземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также оккупировали контролируемые районы в секторе Газа.
"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против террористических организаций в секторе Газа настолько, насколько это необходимо", - добавил ЦАХАЛ.
Напомним, что еще в начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал более интенсивное наступление в Секторе Газа. По его словам, главная цель страны остается неизменной.
Незадолго до того Reuters сообщало, что в Израиле тысячам резервистов разослали повестки, а по данным западных СМИ, планировалось, что ими заменят военных на границе Израиля с Ливаном. В то же время, тех, со своей стороны, задействуют в новом наступлении в Секторе Газа.
Заметим, что вчера, 17 мая, Израиль подробнее рассказал о масштабной операции "Колесница Гедеона".
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