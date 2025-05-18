"Колесницы Гидеона". Израиль начал новую наземную операцию в Газе

По данным ЦАХАЛа в течение последних 24 часов силы Армии обороны Израиля начали широкую наземную операцию по северу и югу Сектора Газа в рамках начала операции "Колесницы Гидеона".

Военные сообщили, что в течение прошлой недели Воздушные силы начали начальный удар, во время которого атаковали более 670 целей террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и помочь наземной операции.

Среди целей атак были:

склады оружия,

террористы,

подземный маршрут,

пусковые установки противотанковых ракет.

Как известно, сейчас Воздушные силы Израиля продолжают непрерывно помогать силам, действующим по всему сектору Газа.

По состоянию на сейчас, по данным ЦАХАЛ, военные ликвидировали десятки террористов, уничтожили наземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также оккупировали контролируемые районы в секторе Газа.

"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против террористических организаций в секторе Газа настолько, насколько это необходимо", - добавил ЦАХАЛ.