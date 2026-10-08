Бывшая заместительница Федорова получила должность в Минобороны Хмары

В Министерстве обороны Украины прошли новые назначения. Новой руководительницей аппарата ведомства стала Зоряна Стецюк.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Правительство назначило Зоряну Стецюк Государственным секретарем Министерства обороны Украины. Она возглавит аппарат ведомства и будет отвечать за его эффективную работу и институциональное развитие.
Среди ключевых задач:
У Зоряны более десяти лет опыта на государственной службе, отметили в Минобороны.
До назначения Государственным секретарем работала директором Директората Министерства обороны.
Там Стецюк была вовлечена в:
Зоряна Стецюк имеет опыт управленческих должностей в других ведомствах. В частности, до работы в Минобороны возглавляла директорат реинжиниринга публичных услуг Минцифры, а с июля 2025 года была заместителем Министра Минцифры.
Ранее РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Евгений Хмара получил нового заместителя по цифровизации. Им стал известный специалист в этой области, начальник кафедры КАИ Алексей Рева.
Кроме того, Кабмин назначил нового замминистра обороны - Николая Швыдкого. Его задачей станет усиление практического взаимодействия Министерства обороны с Вооруженными Силами Украины.