Бывшая заместительница Федорова получила должность в Минобороны Хмары

Стецюк получила должность в Минобороны

Правительство назначило Зоряну Стецюк Государственным секретарем Министерства обороны Украины. Она возглавит аппарат ведомства и будет отвечать за его эффективную работу и институциональное развитие.

Среди ключевых задач:

развитие управленческих процессов и команд,

координация работы структурных подразделений,

обеспечение преемственности управления,

создание условий для бесперебойной и стабильной работы ведомства.

Что известно о Стецюк

У Зоряны более десяти лет опыта на государственной службе, отметили в Минобороны.

До назначения Государственным секретарем работала директором Директората Министерства обороны.

Там Стецюк была вовлечена в:

формирование новых институциональных способностей и центров,

цифровизации,

трансформации внутренних процессов,

запуска реформ.

Зоряна Стецюк имеет опыт управленческих должностей в других ведомствах. В частности, до работы в Минобороны возглавляла директорат реинжиниринга публичных услуг Минцифры, а с июля 2025 года была заместителем Министра Минцифры.