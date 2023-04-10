Бывшая жена Путина обогатилась на войне, несмотря на санкции против нее, - СМИ

С начала войны против Украины закредитованность россиян достигла рекордного уровня. За прошлый год финансовые компании выдали займов на 27 трлн рублей. Очеретная, в свою очередь, зарабатывала на долгах простых людей. Связанная с ней фирма CarMoney в 2022 году заработала рекордные 391,3 млн рублей, а ее чистый доход вырос на 66%.

Очеретная получила от CarMoney 58 млн рублей в прошлом году. Об этом же говорится в аудиторском заключении к финансовой отчетности. Выплаты были осуществлены через кипрский оффшор Carmoney CY LTD, который контролируется компанией "Меридиан". Последняя же на 99% принадлежит бывшей жене диктатора.

За два дня до нового года оффшор Очеретной перестал быть владельцем CarMoney. Ее новым владельцем стало ООО "Смарттехгрупп". Таким образом МФК ушла от экономических санкций ЕС. Несмотря на то, что Очеретная находится под ограничением Союза, ей удалось сохранить контроль над фирмой. Генеральным директором CarMoney является ее давний финансовый партнер - Антон Зиновьев, вместе с которым она владеет бизнесом по аренде смартфонов "Запросто". В частности офис CarMoney до сих пор находится в Доме Волконского на Воздвиженке, которым владеет Очеретная и ее муж Артур Очеретный.

CarMoney появилась еще в 2010 году и начала развиваться только в 2017 году после "прихода" Очеретной. В то же время с начала войны CarMoney заняла пятое место по объему прибыли среди МФО, раскрывших отчетность.

"Связанная с Очеретной компания находится на 8 месте по общему размеру портфеля микрозаймов", - добавляют в СМИ.