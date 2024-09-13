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Бывший нардеп подозревается в уклонении от уплаты более 71 млн гривен налогов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему народному депутату Украины нескольких созывов по делу об уклонении от уплаты налогов. Речь идет о более 71 млн гривен налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора и ГБР.

Источники РБК-Украина заявили, что речь идет о бывшем нардепе Владимире Макеенко.

Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГМА - подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По данным следствия, экс-депутат создал за рубежом сеть компаний, которые были оформлены на него и лиц из его окружения, через которые получал сомнительные доходы. При этом подчеркивается, что компании были созданы вопреки ограничениям, установленным законодательством. 

Политик осуществлял фактическое руководство их хозяйственной деятельностью. Эти компании среди прочего, получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечисляли на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита.

Подозреваемый, по сообщению, не задекларировал 387,6 млн гривен дохода, полученного в период 2011-2018 годов, что привело к неуплате налогов на сумму 71,4 млн гривен.

 

Фото: Бывшего нардепа подозревают в уклонении от уплаты более 71 млн гривен налогов (t.me/pgo_gov_ru)

Повышение налогов в Украине

Ранее в Украине отказались от идеи повысить НДС из-за возражений Министерства финансов. Министр финансов Сергей Марченко в интервью отметил, что главная проблема повышения НДС - возможный рост цен на все товары, особенно на товары первой необходимости.

В то же время, по его словам, Минфин предлагает вариант, при котором налоги для социально незащищенных категорий не возрастут, а повышение НДС коснется всех граждан.

Основное предложение Минфина заключается в повышении военного сбора с 1,5% до 5%, что позволит привлечь в бюджет более 100 млрд. гривен в следующем году.

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Офис ГенпрокурораГБР