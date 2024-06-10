Сбежавшего в Москву бывшего депутата-регионала приговорили к 12 годам

Суд признал виновным народного депутата Украины IV-VIII созывов. Ему назначили наказание 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора .

По словам источников РБК-УКраина, в правоохранительных органах, это Дмитрий Святаш.

Как отметили в Офисе генпрокурора, осужденный на протяжении 2022 года разместил на своей странице в соцсети Фейсбук сообщения с нарративами об отсутствии вооруженной агрессии против Украины, законность оккупации ее территории и призывы, адресованные жителям временно оккупированных территорий, осуществлять коллаборационную деятельность.

Кроме того, в течение 2008-2014 годов бывший нардеп, являясь бенефициаром группы предприятий, организовал невозврат более 50 млн долларов ранее полученного кредита. В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств он передал в залог банка около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав.

В то же время после наступления срока возврата средств использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, уволив таким образом это имущество из-под обременений. В результате компании, выкупившей долги банка, был причинен ущерб на сумму 2,2 млрд грн.

"По пришествии срока возврата средств использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, уволив таким образом это имущество из-под обременений", - рассказали в Офисе генпрокурора.