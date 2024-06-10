Сбежавшего в Москву бывшего депутата-регионала приговорили к 12 годам
Суд признал виновным народного депутата Украины IV-VIII созывов. Ему назначили наказание 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.
По словам источников РБК-УКраина, в правоохранительных органах, это Дмитрий Святаш.
Как отметили в Офисе генпрокурора, осужденный на протяжении 2022 года разместил на своей странице в соцсети Фейсбук сообщения с нарративами об отсутствии вооруженной агрессии против Украины, законность оккупации ее территории и призывы, адресованные жителям временно оккупированных территорий, осуществлять коллаборационную деятельность.
Кроме того, в течение 2008-2014 годов бывший нардеп, являясь бенефициаром группы предприятий, организовал невозврат более 50 млн долларов ранее полученного кредита. В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств он передал в залог банка около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав.
В то же время после наступления срока возврата средств использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, уволив таким образом это имущество из-под обременений. В результате компании, выкупившей долги банка, был причинен ущерб на сумму 2,2 млрд грн.
"По пришествии срока возврата средств использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, уволив таким образом это имущество из-под обременений", - рассказали в Офисе генпрокурора.
Дмитрий Святаш - совладелец группы компаний "АИС", которая в 2000-2010-х годах контролировала около 10% украинского автомобильного рынка. Он был депутатом Верховной Рады с 2022 по 2019 год. С 2005 по 2014 год - член Партии регионов, с 2014 - член партии "Возрождение".
Из-за уголовного дела сбежал в Россию. После 24 февраля 2022 года Святаш выступал в поддержку России после начала полномасштабного вторжения, за что Кремль рассматривал его, как потенциального гауляйтера Харьковской области. В мае 2023 года СБУ объявила ему подозрение.