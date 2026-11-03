Бывшему пресс-секретарю президента Мендель объявили подозрение в госизмене

Следователи инкриминируют фигурантке сразу две статьи УК Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По результатам комплексных мероприятий и экспертиз установлено, что в своих публичных высказываниях и сообщениях в соцсетях Мендель дискредитировала Украину на международной арене.

Кроме того, она оправдывала кремлевский режим и начавшуюся им полномасштабную войну.

Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.

Скандалы с Мендель

Напомним, в мае 2026 Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала после ряда резонансных заявлений о своей работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В одном из интервью бывшая пресс-секретарь главы государства рассказала ряд шокирующих подробностей о нем, назвав Зеленского "скрытым злом". В то же время, никаких доказательств в подтверждение своих слов она не привела.