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Бывшему пресс-секретарю президента Мендель объявили подозрение в госизмене

18:52 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Бывшему пресс-секретарю президента Юлии Мендель заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Следователи инкриминируют фигурантке сразу две статьи УК Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По результатам комплексных мероприятий и экспертиз установлено, что в своих публичных высказываниях и сообщениях в соцсетях Мендель дискредитировала Украину на международной арене.

Кроме того, она оправдывала кремлевский режим и начавшуюся им полномасштабную войну.

Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.

Скандалы с Мендель

Напомним, в мае 2026 Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала после ряда резонансных заявлений о своей работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В одном из интервью бывшая пресс-секретарь главы государства рассказала ряд шокирующих подробностей о нем, назвав Зеленского "скрытым злом". В то же время, никаких доказательств в подтверждение своих слов она не привела.

Кроме того, Мендель вызвала возмущение заявлением о том, что во время переговоров в 2022 году Украина якобы готова была отдать Донбасс.

В Офисе президента отреагировали на эти обвинения, категорически опровергнув озвученные утверждения. Там также заявили, что бывшая пресс-секретарь "давно не в себе".

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Служба безопасности УкраиныГосизменаЮлия Мендель