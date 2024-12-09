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Бывший премьер Сирии может возглавить переходное правительство страны, - СМИ

Фото: Рияд Хиджаб, бывший премьер-министр Сирии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб может возглавить переходное правительство страны. Таким образом Соединенным Штатами Америки (США) "не придется иметь дело" с военным амиром "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Мохамедом аль-Джулани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечает издание, Мохамеда аль-Джулани считают в Штатах "террористом". 

Хиджаб, в свою очередь, возглавлял правительство Сирии в 2011 году в начале антиасадовского восстания. После этого он бежал в Иорданию, присоединившись к оппозиции. 

Свержение режима Башара Асада

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Последнего же поддерживала Россия и Иран. Уже 1 декабря повстанцам удалось захватить Алеппо, а позже и Хаму. 

Как отмечал аль-Джолани, в интервью CNN, целью повстанцев было свержение режима Асада. Тем временем диктатор уже находится в Москве.

Reuters писало о том, что Турция заранее знала о планах повстанцев по свержению режима Асада.

 

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Война в Сирии