Как отмечает издание, Мохамеда аль-Джулани считают в Штатах "террористом".

Хиджаб, в свою очередь, возглавлял правительство Сирии в 2011 году в начале антиасадовского восстания. После этого он бежал в Иорданию, присоединившись к оппозиции.

Свержение режима Башара Асада

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Последнего же поддерживала Россия и Иран. Уже 1 декабря повстанцам удалось захватить Алеппо, а позже и Хаму.

Как отмечал аль-Джолани, в интервью CNN, целью повстанцев было свержение режима Асада. Тем временем диктатор уже находится в Москве.

Reuters писало о том, что Турция заранее знала о планах повстанцев по свержению режима Асада.