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Сборная Украины узнала финальное место за год в рейтинге ФИФА

Киев, Четверг 21 декабря 2023 12:59
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Сборная Украины узнала финальное место за год в рейтинге ФИФА Фото: "Сине-желтые" на пороге футбольной элиты мира (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола опубликовала обновленную классификацию национальных команд мира. Украина сохранила позиции у топ-25 сборных планет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Команда Сергея Реброва удержалась на 22-й строчке в мировом рейтинге. На этих же рубежах "сине-желтые" пребывали в предыдущие два месяца.

В декабре сборная Украины не сыграла поединков. Последний матч национальной команды состоялся в ноябре. Тогда "сине-желтые" разошлись миром с Италией (0:0) в последнем туре квалификации к Евро-2024. Этот результат вывел украинцев в плей-офф за место на чемпионате Европы, где предстоит одолеть двух соперников.

Сборная Аргентины осталась лидером классификации ФИФА. Действующие чемпионы мира почти на 10 пунктов опережают Францию. Замкнула топ-тройку команд сборная Англии. Также в первую десятку сборных попали Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия.

Следующий рейтинг национальных команд будет опубликован 15 февраля 2024 года. Наивысшим достижением сборной Украины в классификации ФИФА остается 13-е место после ЧМ-2006. Тогда "сине-желтые" дошли до четвертьфинала Мундиаля.

Сборная Украины узнала финальное место за год в рейтинге ФИФА

К слову, ранее ФИФА и УЕФА проиграли суд Суперлиге по вопросу недобросовестной конкуренции.

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