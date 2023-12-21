Сборная Украины узнала финальное место за год в рейтинге ФИФА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА .

Команда Сергея Реброва удержалась на 22-й строчке в мировом рейтинге. На этих же рубежах "сине-желтые" пребывали в предыдущие два месяца.

В декабре сборная Украины не сыграла поединков. Последний матч национальной команды состоялся в ноябре. Тогда "сине-желтые" разошлись миром с Италией (0:0) в последнем туре квалификации к Евро-2024. Этот результат вывел украинцев в плей-офф за место на чемпионате Европы, где предстоит одолеть двух соперников.

Сборная Аргентины осталась лидером классификации ФИФА. Действующие чемпионы мира почти на 10 пунктов опережают Францию. Замкнула топ-тройку команд сборная Англии. Также в первую десятку сборных попали Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия.

Следующий рейтинг национальных команд будет опубликован 15 февраля 2024 года. Наивысшим достижением сборной Украины в классификации ФИФА остается 13-е место после ЧМ-2006. Тогда "сине-желтые" дошли до четвертьфинала Мундиаля.