Как рассказали десантники, они продолжают пополнять обменный фонд, пленяя российских воинов в Курской области.

В частности, во время одного из неудачных вражеских штурмов было уничтожено немало противника, а те, кто чудом уцелел, решили показаться, чем спасли свою жизнь.

"На видео рассказ двух бойцов подразделения "Шторм Z": бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили погибать как пушечное мясо, однако после встречи с украинскими десантниками они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам", - подписано видео .

Операция в Курской области

Украинские Силы обороны в начале августа начали операцию в Курской области, целью которой было создание буферной зоны для защиты приграничных регионов от возможных атак российских войск. Прорыв украинских войск позволил захватить десятки населённых пунктов, продвинувшись на значительное расстояние. Президент Владимир Зеленский подтвердил успехи ВСУ, подчеркнув важность создания безопасного места для Сумской области.

Операция имела еще одну важную цель – истощение сил противника и расширение обменного фонда для будущих переговоров. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такой превентивный шаг позволил избежать прорыва российских войск на украинскую территорию, что могло бы стать серьезной угрозой для мирного населения и инфраструктуры региона.

Зеленский заявил, что Украина планирует удерживать позиции в Курской области, пока Москва не будет вынуждена сесть за стол переговоров. Эта операция стала одним из ключевых этапов противостояния, направленного на обеспечение долговременной безопасности украинских приграничных регионов и усиление позиций на международной арене.