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Бывшие американские военные могут помочь Украине обслуживать технику Запада, - Резников

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Одесса, Понедельник 10 апреля 2023 21:15
Бывшие американские военные могут помочь Украине обслуживать технику Запада, - Резников Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина допускает, что помочь в обслуживании техники Запада ей могут бывшие американские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова и его датского коллеги Троэльса Лунда Поульсена.

По словам чиновника из Дании, для использования танков Leopard 2, которые сейчас получает Украина, важным вопросом является обслуживание такой техники. Это необходимо, чтобы она работала в долгосрочной перспективе.

"Есть предложение привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, которые сейчас обычные гражданские, нанять их и дать им возможность приехать в Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники", - добавил Поулсен.

При этом Резников подчеркнул, что такая идея звучит для него очень разумно. По его словам, нанять специалистов могли бы страны-союзники Украины.

"Мы организуем все, что от нас зависит, для того, чтобы они приехали в Украину, потому что давно предлагаем нашим партнерам организовать обследование, обслуживание и ремонт в условиях, максимально приближенных к полю боя", - сказал Резников.

Напомним, ранее стало известно, что Украина договорилась с Польшей о ремонте танков Т-64 на польском заводе. Также в будущем там могут обслуживать Leopard 2.

Также мы писали, что оружейный концерн Rheinmetall завершает в Румынии строительство базы для обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.

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