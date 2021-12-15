Кількість жертв вибуху вантажівки на Гаїті зросла до 60 осіб. Десятки постраждалих в результаті вибуху госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

"Станом на цей час ми виявили 60 загиблих", - сказав Патрік Алмонор, заступник мера міста Кап-Аїтьєн, де сталася трагедія.

Він додав, що пошукові роботи на місці вибуху тривають.

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі повідомив, що лікарні, куди госпіталізували десятки поранених, потребують додаткових коштів. У зв'язку з цим в місті розгорнуто польові госпіталі.