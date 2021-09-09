Кількість жертв вибуху газу в російському Ногінську зросла до п'яти

У російському Ногінську в результаті вибуху газу в житловому будинку загинули п'ятеро людей. Серед загиблих - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Пошуки ще двох людей тривають, їх доля невідома.
"Тіло п'ятого загиблого виявлено на місці вибуху в житловому будинку в підмосковному Ногінську. В екстрених службах уточнили, що знайшли тіло дитини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вибух газу в житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня. Обвалилися перекриття другого, третього, четвертого і п'ятого поверхів. Попередньо повідомлялося про двох загиблих і п'яти постраждалих. Пізніше зазначалося, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб.