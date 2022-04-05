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Розвідка оприлюднила список окупантів, які вчиняли злочини в Київській області

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 13:16
Розвідка оприлюднила список окупантів, які вчиняли злочини в Київській області Фото: розвідка оприлюднила список окупантів, які вчиняли злочини в Київській області (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані окупантів, які вчиняли злочини проти українського народу в Київській області. Йдеться про російських військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Зі списком російських окупантів можна ознайомитися за посиланням.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) м. Нижній Новгород, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!" - йдеться в повідомленні.

У розвідці також наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало імена російських окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі. Йдеться військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії.

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