Кількість жертв протестів в Ефіопії зросла вдвічі

В Ефіопії в ході масштабних протестів загинули як мінімум 166 осіб. З них 11 співробітників служби безпеки.

Про це повідомляє BBC.

За словами представника поліції, тільки в одному з дев'яти регіонів Ефіопії Оромії загинули 145 учасників протестів і 11 правоохоронців. Ще 10 людей були вбиті у столиці Аддіс-Абебі. Крім цього, за даними влади, 167 осіб були серйозно поранені під час заворушень.

Як зазначив комісар поліції Оромії Джирма Гелам, в ході зіткнень було затримано 1084 людини.

Нагадаємо, заворушення в Ефіопії спалахнули після вбивства 34-річного місцевого популярного співака Хачалу Хундесса. Він в своїх піснях піднімав тему боротьби і розчарування народу оромо під час антиурядового протестного руху 2014-2018 років. У понеділок, 29 червня, його застрелили невідомі в столиці Аддіс-Абебі.

На наступний день після вбивства в декількох містах регіону Оромія десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять загиблого співака. Акції переросли у сутички. До того ж через кілька днів був убитий дядько Хундесси. Також було затримано кілька опозиційних політиків, які підтримували протестувальників.

Раніше РБК-Україна писало, що під час протестів в Ефіопії загинули понад 80 осіб.

Зазначимо, у минулому році в Ефіопії спалахнули протести після політичного тиску на місцевого активіста Джавара Мухаммеда, тоді заворушення закінчилися масовими вбивствами.