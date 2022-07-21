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Кількість жертв та постраждалих через ранковий обстріл Харкова зросла

Фото: наслідки обстрілу Харкова (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті обстрілу в четвер, 21 липня, загинули двоє людей, ще 19 отримали поранення. Окупанти вдарили по місту "Ураганами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані. 2 людини загинули", - написав він.

За його словами, на місцях влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ почали обстрілювати один з житлових масивів Харкова. Жителів міста закликали не виходити з укриттів. При цьому в місті був "приліт" до медичного закладу.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 17 поранених.

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Харків