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Кількість жертв повені в Туреччині зросла до 38 осіб

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Туреччина, Субота 14 серпня 2021 02:12
Кількість жертв повені в Туреччині зросла до 38 осіб Фото: у Туреччині через повені зросла кількість загиблих до 38 осіб (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: РБК-Україна

Кількість жертв повені в Туреччині зросла до 38 осіб. Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив зоною стихійного лиха провінції Стамбул, Синоп і Айдин на півночі Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу.

"Ми втратили 6 життів у Синопі. 38 з 56 пацієнтів, які лікувалися в державній лікарні Аянчик, були переведені в державну лікарню Синопа Ататюрка. 18 пацієнтів перевели додому. Всього 149 медичних працівників чергують з 27 машинами швидкої допомоги", - написав він.

Відзначається, що від стихійного лиха постраждали щонайменше 284 людини.

Раніше ми писали, що в результаті повені в Туреччині загинули 31 людина.

Нагадаємо, в Туреччині сталися повені внаслідок проливних дощів.

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