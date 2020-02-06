Кількість жертв аварії літака в Туреччині зросла

Кількість жертв в результаті аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того повідомляється, що 179 із 183 пасажирів і членів екіпажу були поранені. Три людини померли в лікарні після аварії.

Губернатор Стамбула Алі Ерликая раніше заявив, що літак перевозить 177 пасажирів і шість членів екіпажу із західної провінції Ізмір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого в аеропорту Стамбула сталася аварія літака авіакомпанії Fly Pegasus, який здійснював рейс Ізмір-Стамбул. З-за несприятливих погодних умов літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого розвалився на три частини і загорівся.

За останніми даними повідомлялося про 159 постраждалих і одного загиблого в результаті авіакатастрофи.

РБК-Україна писало, що генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що серед постраждалих в результаті аварії українців немає.