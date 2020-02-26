Кількість жертв коронавіруса перевищила 2700 осіб

Кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусe COVID-19, в Китаї зросла до 2715 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР.

Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 78 064 підтверджені випадки зараження, з лікарень було виписано всього 29 745 людей.

За останню добу в провінції Хубей зареєстровано 401 новий випадок зараження коронавірусом, 52 людини померли.

Нагадаємо, станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим різновидом коронавірусу COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.

Раніше в США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) американців попередили про необхідність розпочати підготовку до поширенню коронавірусу на території Америки.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

Перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.