Кількість заможних українців під час коронакризи скоротилася майже вдвічі

За час карантину, який у березні 2020 року був введений для громадян, фіксується зниження добробуту населення України. Однак при цьому поки що немає переходу до абсолютної бідності.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитувань КМІС, якщо в кінці квітня можна було зарахувати до умовно заможних верств (можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, як телевізор чи холодильник, або взагалі, що завгодно можуть дозволити собі) 20,5% респондентів, то на початку червня - уже 12%.

Натомість, з 30% до 36% зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту (можуть дещо відкладати, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор чи холодильник) і з 34% до 37% - з низьким рівнем добробуту (вистачає грошей на їжу, але купувати одяг уже важко).

Водночас, рівень абсолютної бідності - тих, кому не вистачає грошей на їжу - практично не змінився - 11,5% наприкінці квітня проти 12% на початку червня.

Яке з цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої сім’ї?

КМІС провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% - для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2019 році доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 23,1% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.