Кількість затриманих на протестах в Білорусі зросла майже до 260

На протестах в Білорусі після інавгурації Олександра Лукашенка 23 вересня затримали 259 осіб. Затримання відбувалися в різних куточках країни.
Про це повідомляє сайт правозахисників "Вясна".
Відзначається, що затримання почалися в Мінську, Бресті, Могильові, Гомелі та інших містах. Під час протестів відбувалися сутички з поліцією.
Раніше повідомлялося про 135 заражених.
Нагадаємо, в середу, 23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську.
РБК-Україна писало, що білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановском заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.
Біля торгового центру "Галерея" в Мінську силовики застосували газ проти мітингувальників.