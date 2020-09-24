Кількість затриманих на протестах в Білорусі зросла майже до 260

Фото: затримання (Euroradio)

На протестах в Білорусі після інавгурації Олександра Лукашенка 23 вересня затримали 259 осіб. Затримання відбувалися в різних куточках країни.

Про це повідомляє сайт правозахисників "Вясна".

Відзначається, що затримання почалися в Мінську, Бресті, Могильові, Гомелі та інших містах. Під час протестів відбувалися сутички з поліцією.

Раніше повідомлялося про 135 заражених.

Нагадаємо, в середу, 23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську.

РБК-Україна писало, що білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановском заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.

Біля торгового центру "Галерея" в Мінську силовики застосували газ проти мітингувальників.