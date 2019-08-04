Кількість затриманих на мітингу у Москві зросла до майже 830

Кількість затриманих в Москві в суботу, 3 серпня, під час акції біля мерії проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу зросла до 828 осіб. Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Всього в акції, за даними МВС, взяли участь 1500 осіб. Ймовірно, в дійсності на акцію вийшло набагато більше людей. МВС в кінці дня повідомило про 600 затриманих на акції.

Також повідомляється про 18 постраждалих, побитих співробітниками поліції. Серед затриманих 81 неповнолітній і 14 журналістів.

Затриманим закидають порушення правил участі в акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП); непокора вимогам співробітника поліції (ч. 1 ст. 19.3 Кпап). Їм загрожують штрафи і до п'ятнадцяти діб арешту.

Раніше повідомлялося. що вВ Москві в суботу, 3 серпня під час акції біля мерії проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу затримали 685 осіб.

РБК-Україна писало, що російські суди вже винесли рішення про арешти не менше 40 осіб, затриманих на акціях у Москві напередодні виборів у Мосміськдуму.