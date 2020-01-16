Кількість зльотів і посадок в українських аеропортах збільшилася на 9,3%

Кількість зльотів і посадок в українських аеропортах у 2019 році склала 216 592 польотів, що на 9,3 % більше в порівнянні з результатом 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДП "Украерорух".

Як повідомляється, позитивна динаміка в обслуговуванні кількості зльотів і посадок в українських аеропортах спостерігається вже четвертий рік поспіль.

"Найбільшу кількість зльотів та посадок, здійснених у минулому році українськими та зарубіжними авіакомпаніями, "Украерорух" забезпечив в таких аеропортах України: Київ (Бориспіль) - 111 667 (+14% порівняно з 2018 роком), Київ (Жуляни) - 29 806 (-11,8 %), Львів - 19 334 (+24,2 %), Одеса - 17 265 (+8 %), Харків - 11 291 (+25,8 %), Дніпро - 6779 (+16,4 %), Запоріжжя - 5 914 (-7,5 %), Полтава - 4121 (+30,3 %), Херсон - 2872 (-12,7 %), Івано-Франківськ - 2288 (+8,6 %)", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка (facebook.com/UkSATSE.official)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажиропотоки через аеропорти України по 2019 рік зросли у порівнянні з попереднім 2018 роком на 18,5% і склали 24,3 млн осіб в т.ч. у міжнародному сполученні - на 19,8% і склали 22,0 млн осіб.

Зазначимо, пасажиропотоки через аеропорти України за 2018 рік збільшилися на 24,5% і склали 20,5 млн осіб, в т.ч. у міжнародному сполученні - на 25,8% і склали 18,4 млн осіб.