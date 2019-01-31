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Кількість сонячних панелей у приватних домогосподарствах збільшилась удвічі

Новини » Енергетика    31.01.2019 - 12:55
Кількість сонячних панелей у приватних домогосподарствах збільшилась удвічі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За 2018 рік сонячні панелі встановили 4500 домогосподарств

Станом на кінець 2018 року сонячні електростанції (СЕС) загальною потужністю майже 160 МВт встановили близько 7,5 тис. українських родин . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

За даними прес-служби, більшу половину усіх СЕС, а саме - майже 4500 - інстальовано у 2018 році. Це у понад два рази більше, ніж у 2017 році (1901 родина).

Кількість сонячних панелей у приватних домогосподарствах збільшилась удвічі

ТОП-5 областей, де встановлено найбільше сонячних станцій у домогосподарствах:

  • 882 - Дніпропетровська;
  • 838 - Київська;
  • 664 - Тернопільська;
  • 484 - Івано-Франківська;
  • 469 - Кіровоградська.

За даними, прес-служби, домогосподарства України витратили на сонячні панелі 151 млн євро.

Нагадаємо, наприкінці січня 2019 року Україна і Норвегія підписали попередні контракти приблизно на 1,5 млрд доларів. Із загальної суми контрактів близько 1 млрд доларів- це інвестиції у відновлювальну енергетику.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) фінансує будівництво у Черкаській області сонячної електростанції потужністю 30 МВт. Проект буде впроваджений Українським механізмом спеціального призначення, що повністю належить норвезькому розробнику сонячних електростанцій Scatec Solar ASA.

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