Кількість сонячних панелей у приватних домогосподарствах збільшилась удвічі

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За 2018 рік сонячні панелі встановили 4500 домогосподарств

Станом на кінець 2018 року сонячні електростанції (СЕС) загальною потужністю майже 160 МВт встановили близько 7,5 тис. українських родин . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

За даними прес-служби, більшу половину усіх СЕС, а саме - майже 4500 - інстальовано у 2018 році. Це у понад два рази більше, ніж у 2017 році (1901 родина).

ТОП-5 областей, де встановлено найбільше сонячних станцій у домогосподарствах:

882 - Дніпропетровська;

838 - Київська;

664 - Тернопільська;

484 - Івано-Франківська;

469 - Кіровоградська.

За даними, прес-служби, домогосподарства України витратили на сонячні панелі 151 млн євро.

Нагадаємо, наприкінці січня 2019 року Україна і Норвегія підписали попередні контракти приблизно на 1,5 млрд доларів. Із загальної суми контрактів близько 1 млрд доларів- це інвестиції у відновлювальну енергетику.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) фінансує будівництво у Черкаській області сонячної електростанції потужністю 30 МВт. Проект буде впроваджений Українським механізмом спеціального призначення, що повністю належить норвезькому розробнику сонячних електростанцій Scatec Solar ASA.