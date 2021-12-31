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Кількість смертей від коронавірусу в Східній Європі перевищила 1 млн, - Reuters 

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Європа, П'ятниця 31 грудня 2021 13:15
Кількість смертей від коронавірусу в Східній Європі перевищила 1 млн, - Reuters  Фото: кількість смертей від коронавірусу в Східній Європі перевищила 1 млн (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість летальних випадків від коронавірусу у країнах Східної Європи перевищила 1 мільйон. Серед лідерів - Росія, Польща та Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Східна Європа становить 39% населення регіону, і на неї припадає понад половина всіх випадків смерті від COVID-19 у Європі.

Вказано, що станом на 30 грудня, три з п'яти країн повідомляють про найвищу кількість щоденних смертей у Європі - Росія, Польща та Україна.

Зокрема, у середу Польща повідомила про 794 смерті від COVID-19.

За інформацією видання, кількість жертв від коронавірусу у Східній Європі в четвер досягла 1 045 454, у порівнянні з 1 873 253 особами у всій Європі.

Територія Східної Європи складається з Білорусі, Болгарії, Чехії, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

Зазначено, що в Східній Європі було виявлено відносно небагато випадків штаму "Омікрон" на відміну від Західної Європи, де щоденні випадки "б'ють рекорди".

Нагадаємо, станом на сьогодні, 31 грудня, кількість смертей від коронавірусу від початку пандемії коронавірусу становить 95 899.

Додамо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не можуть спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Все через те, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти COVID.

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