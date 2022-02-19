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Кількість поранених на Донбасі з початку доби зросла: свіжі дані штабу

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, на 17:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі 70 разів порушили режим "тиші", з них - 60 із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок чого загинуло двоє українських військових, ще четверо поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані штабу ООС.

"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Шість разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Гранітне - з артилерії калібру 122 мм.
  • Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Болотене - з мінометів калібру 82 мм.
  • Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине - з мінометів калібру 120 мм.
  • Миронівський - з артилерії калібру 122 мм.
  • Три рази Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
  • Двічі Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Чотири рази Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.
  • Двічі Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
  • П’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Кримське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
  • Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Тричі Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.
  • Тричі Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Станицю Луганську - з танку та мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Сизе - з мінометів калібру 120 мм.
  • Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.
  • П’ять разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
  • Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
  • Три рази Шуми - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Тричі Зайцеве - артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донбасі зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, як зазначають в штабі - ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки сьогоднішніх обстрілів бойовиків на Донбасі, повідомивши про двох загиблих та трьох поранених.

Додамо, РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі

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