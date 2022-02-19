Кількість поранених на Донбасі з початку доби зросла: свіжі дані штабу

Станом на сьогодні, на 17:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі 70 разів порушили режим "тиші", з них - 60 із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок чого загинуло двоє українських військових, ще четверо поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані штабу ООС.

Крім того, на Донбасі зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, як зазначають в штабі - ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки сьогоднішніх обстрілів бойовиків на Донбасі, повідомивши про двох загиблих та трьох поранених.

Додамо, РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі