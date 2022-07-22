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Кількість поранених дітей через російську агресію зросла

Фото: кількість поранених дітей через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждала понад 1041 українська дитина. При цьому 358 з них загинули, а понад 683 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше від російської збройної агресії постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Так, 20 липня в результаті російського обстрілу Нікополя ще отримали поранення двоє хлопчиків 13 і 14 років.

Нагадаємо, напередодні вранці росіяни обстріляли Харків з "Ураганів". Ворог обстріляв житловий будинок, де був розміщений Приватний стоматологічний кабінет.

В результаті атаки - вже 19 поранених серед них - дитина. Чотири людини - у важкому стані.

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