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Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані

Фото: кількість поранених дітей через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1032 дітей. З них 353 загинули, ще 679 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Так, в ніч на 20 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали троє дітей - 3, 5 і 15 років.

Найбільше дітей з початку війни постраждали в:

  • Донецької області - 357;
  • Харківській - 191;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили в ОГП.

Крім того, у відомстві зазначили, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.

Як відомо, в Україні перевіряють всі школи перед початком нового навчального року на предмет відповідності вимогам безпеки. У тих навчальних закладах, де не підготовлені бомбосховища і укриття з усім необхідним, навчання в офлайн форматі не почнеться.

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