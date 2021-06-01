Кількість тортур у поліції зменшилася, - ОГП

Тортури в райвідділах поліції - це системна проблема. Однак їх кількість значно зменшилася.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "По той бік закону. Чим завершилися гучні справи про поліцейське свавілля" .

Начальник департаменту ОГП з протидії тортурам та іншим порушенням з боку правоохоронців Юрій Білоусов стверджує, що кардинальних змін не відбулося.

"У той же час ми спостерігаємо певне зниження кількості таких випадків. Правоохоронці у всякому разі почали розуміти, що такі дії не залишаться безкарними. Тому я спостерігаю незначне, але зменшення", - сказав він.

За весь минулий рік було зареєстровано близько 2 200 таких кримінальних проваджень, за п'ять місяців поточного – 700. А тому, підкреслює прокурор, можна говорити, що пильна увага до цієї проблеми веде до зниження кількості випадків тортур і побиттів з боку поліцейських.

При цьому Білоусов звертає увагу, що тортури в райвідділах поліції – це системна проблема. Вона пов'язана з тим, що поліцейських фактично не навчають іншим ефективним методам розслідування і проведення допитів. Більше того, у правоохоронців досі відсутня єдина процедура затримання та оформлення громадян.