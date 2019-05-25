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Кількість постраждалих під час вибуху в Таїланді зросла до 130

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 17:23
Кількість постраждалих під час вибуху в Таїланді зросла до 130
Фото: пожежа в порту Таїланду (twitter.com/THN24)

Сьогодні вранці в Таїланді в порту стався вибух

Кількість постраждалих при вибух у порту Лаем Чабанг в Таїланді на вантажному судні зросла до 130. Про це повідомляє Bangkok Post.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, понад 130 людей доставили в лікарні, частина з них скаржилася на відчуття опіків на шкірі, а інша - на подразнення очей і горла. В той же час інформацією про серйозні травми поки немає.

Нагадаємо, 25 травня в Таїланді в порту Лаем Чабанг стався вибух і пожежа на вантажному судні, в результаті чого було травмовано щонайменше 50 осіб. Начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао розповів, що вогонь спалахнув на одному з вантажних суден, де стався вибух контейнера з хімікатами. В даний час правоохоронці встановлюють причини займання.

Лікар місцевої лікарні Виттхая Чокчайпайсарн розповів, що понад 40 осіб були доставлені з опіками і подразненням очей. Більшість постраждалих є працівниками порту і мають опіки шкіри обличчя, рук і ніг.

В гасінні пожежі приймало участь 10 спецмашин. Вогонь був узятий під контроль і ліквідовано.

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