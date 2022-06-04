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Кількість постраждалих українських дітей через війну зросла: нові дані

Фото: від російської агресії постраждали понад 726 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали 726 дітей. З яких 231-загинув, а 465 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

У відомстві зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 2 червня російські військові обстріляли з артилерії с.Марянське Криворізького району Дніпропетровської області. В результаті обстрілу отримала поранення жінка і її двоє дітей 10 і 7 років.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей, однак реальні цифри можуть бути значно більше.

Крім того, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.

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