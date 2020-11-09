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Кількість постраждалих у смертельному ДТП під Херсоном збільшилася майже вдвічі

Антонівка, Понеділок 09 листопада 2020 13:12
Кількість постраждалих у смертельному ДТП під Херсоном збільшилася майже вдвічі
Фото: місце ДТП (facebook.com/khersonpolice.official)
Автор: Игорь Литвиненко

В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області постраждало 18 людей. Серед них двоє дітей.

Про це повідомили в Херсонській обласній державній адміністрації.

В ОДА зазначили, що аварія сталася в умовах невеликого туману. Водій, зачепивши узбіччя, втратив керування і перекинувся в кювет.

"На місці ДТП працювали 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим: з них 2 дитини (дівчинки 15 і 17 років), 15 постраждалих доставлені в лікарні. У водія травм немає. 2 жінки 42-х і 50-ти років загинули", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, аварія рейсового автобуса сталася сьогодні вранці поблизу села Антонівка Херсонської області. Раніше повідомлялося про двох загиблих і 10 постраждалих у результаті ДТП.

Нагадаємо, на вихідних у Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки", де збив трьох пішоходів.

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня у Рівному відбулося потрійне ДТП з рейсовим автобусом. В результаті аварії одна людина загинула, троє постраждали.

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Новини України Надзвичайні події ДТПпостраждаліХерсонская область

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