Кількість постраждалих у смертельному ДТП під Херсоном збільшилася майже вдвічі

Фото: місце ДТП (facebook.com/khersonpolice.official)

В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області постраждало 18 людей. Серед них двоє дітей.

Про це повідомили в Херсонській обласній державній адміністрації.

В ОДА зазначили, що аварія сталася в умовах невеликого туману. Водій, зачепивши узбіччя, втратив керування і перекинувся в кювет.

"На місці ДТП працювали 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим: з них 2 дитини (дівчинки 15 і 17 років), 15 постраждалих доставлені в лікарні. У водія травм немає. 2 жінки 42-х і 50-ти років загинули", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, аварія рейсового автобуса сталася сьогодні вранці поблизу села Антонівка Херсонської області. Раніше повідомлялося про двох загиблих і 10 постраждалих у результаті ДТП.

Нагадаємо, на вихідних у Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки", де збив трьох пішоходів.

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня у Рівному відбулося потрійне ДТП з рейсовим автобусом. В результаті аварії одна людина загинула, троє постраждали.