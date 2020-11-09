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Количество пострадавших в смертельном ДТП под Херсоном увеличилось почти вдвое

Антоновка, Понедельник 09 ноября 2020 13:12
Количество пострадавших в смертельном ДТП под Херсоном увеличилось почти вдвое
Фото: место ДТП (facebook.com/khersonpolice.official)
Автор: Игорь Литвиненко

В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области пострадали 18 человек. Среди них двое детей.

Об этом сообщили в Херсонской областной государственной администрации.

В ОГА отметили, что авария произошла в условиях небольшого тумана. Водитель, зацепив обочину, потерял управление и перевернулся в кювет.

"На месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи. Медики оказали помощь 18 пострадавшим: из них 2 ребенка (девочки 15 и 17 лет), 15 пострадавших доставлены в больницы. У водителя травм нет. 2 женщины 42-х и 50-ти лет погибли", - сообщили в ОГА.

Напомним, авария рейсового автобуса произошла сегодня утром вблизи села Антоновка Херсонской области. Ранее сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших в результате ДТП.

Напомним, на выходных в Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности", где сбил троих пешеходов.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября в Ровно произошло тройное ДТП с рейсовым автобусом. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали.

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Новости Украины Происшествия ДТПпострадавшиеХерсонская область

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