Кількість постраждалих під час заворушень у Єрусалимі зросла до 65

У результаті сутичок на Храмовій горі в Єрусалимі у неділю, 11 серпня, постраждали 65 осіб, у тому числі четверо поліцейських. Про це йдеться в повідомленні Червоного Півмісяця, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Під час сутичок із поліцією 61 палестинець отримав травми, 15 із них були доставлені в лікарню.

Водночас ізраїльська поліція повідомила, що від каміння та інших предметів, які кидали палестинці, постраждали четверо її працівників.

Поліція заарештувала 7 підозрюваних і відновила громадський порядок.

Нагадаємо, 11 серпня під час богослужіння на Храмовій горі в Єрусалимі сталися сутички між мусульманами з Палестини та ізраїльською поліцією.

Єврейський День національного трауру за зруйнованим Храмом збігся з мусульманським святом Ід аль-Адха і, щоб уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв та туристів. Водночас на вході на Храмову гору зібралася юрба іудеїв, і серед палестинців стали поширюватися повідомлення про те, що євреїв пропускають всупереч забороні.

Після завершення молебню в мечеті Аль-Акса, учасники заходу стали кидати в поліцейських каміння, поліція у відповідь застосувала газ.