Кількість постраждалих дітей через війну в Україні зросла до 646

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 12 травня військові РФ стріляли поблизу с. Добрянка Херсонської області. Внаслідок цього був поранений 9-річний хлопчик.

Також вчора окупанти із системи залпового вогню "ГРАД" біля с. Кар’єрне обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. Поранення отримала 10-річна дитина в одному з автомобілів.

Стало відомо, що 10 березня внаслідок обстрілів у Маріуполі отримала поранення 17-річна дівчина.

Як додають у відомстві, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл вже пошкоджено 1 721 заклад освіти.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, в Україні тільки у квітні було вбито близько 100 дітей, однак реальні цифри можуть бути значно більше.

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