Кількість постраждалих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані
З початку повномасштабної війни в Україні від російської агресії постраждали 994 дитини. З них 347 дітей загинули, ще 647 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
Так, 7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав важкі поранення 12-річний хлопчик.
Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 348;
- Харківській - 186;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 53;
- Херсонській - 52;
- Запорізькій - 31.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст пошкоджено 2116 навчальних закладів. З них 216 зруйновані повністю.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна рада спростила правила виїзду неповнолітніх українців за межі держави. Тепер дозвіл від одного з батьків можна отримати в електронній формі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.