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Кількість постраждалих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані

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Київ, Субота 09 липня 2022 09:18
Кількість постраждалих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані Фото: кількість постраждалих дітей від російської агресії збільшилася (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні від російської агресії постраждали 994 дитини. З них 347 дітей загинули, ще 647 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, 7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав важкі поранення 12-річний хлопчик.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 348;
  • Харківській - 186;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст пошкоджено 2116 навчальних закладів. З них 216 зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна рада спростила правила виїзду неповнолітніх українців за межі держави. Тепер дозвіл від одного з батьків можна отримати в електронній формі.

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