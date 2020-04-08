Кількість користувачів Особистого кабінету "Чернігівгаз Збуту" зросла на 20%

Лише з початку карантину більше 3 тис. клієнтів "Чернігівгаз Збуту" зареєструвалися в онлайн-сервісі Особистий кабінет та в вайбер-боті 7104ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Чернігівгаз Збут" залишається на постійному зв’язку зі своїми клієнтами навіть під час карантинних обмежень - завдяки онлайн сервісам, із яких кожен споживач газу обирає зручний для себе. Особистий кабінет надає користувачам найбільший набір можливостей: це передача показань лічильників, історія розрахунків, зміни ціни на газ, оплата за спожитий газ та інше. Нині Особистий кабінет мають майже 108 тисяч споживачів газу Чернігівської області, що на 20% більше, ніж рік тому", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що крім традиційного способу створення онлайн кабінету, працює ще експрес-реєстрація – достатньо просто подзвонити зі смартфону до свого контакт-центру 067 65-64-104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

"Ще 1500 клієнтів в березні обрали для себе чат-бот у Viber (QR код для приєднання до боту та інструкція з користування за посиланням). В ньому є можливість додати до 5-ти особових рахунків і передавати показання та сплачувати за газ, наприклад, за старших родичів, яким це складно зробити. А з квітня бот приймає ще й фото з показаннями лічильників - таким чином можна перевіряти правильність їх передачі", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, також розроблені мобільні додатки 104Android та 104iPhone - в них теж можна керувати декількома особовими рахунками.

"Широкий вибір дистанційних сервісів "Чернігівгаз Збуту" дозволяє клієнтам компанії безпечно та вчасно передавати показання лічильників та платити за газ. І хоч під час карантину тимчасово не нараховується пеня та штрафні санкції за прострочення платежів, накопичення боргів може призвести до кризи в галузі. Тому "Чернігівгаз Збут" вдячний всім своїм клієнтам, які знайшли можливість заплатити", - йдеться у повідомленні.