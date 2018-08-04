Кількість загиблих внаслідок теракту в Афганістані зросла до 39

Новини Надзвичайні події 04.08.2018 - 14:11
Фото: поліція Афганістану (moi.gov.af)
Фото: поліція Афганістану (moi.gov.af)

Ще 80 осіб постраждали

Кількість загиблих внаслідок нападу на мечеть шиїтів в Афганістані зросла до 39 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент трапився у місті Гардез у провінції Пактія. Ще щонайменше 80 людей отримали поранення, тож кількість смертей може зрости. У лікарні міста Гардез повідомили, що до них доставили щонайменше 70 дорослих та 20 дітей.

Високопоставлений урядовець Абдулла Хазрат повідомив, що два терористи-смертники у п'ятницю, 3 серпня, відкрили вогонь по присутніх, один підірвав себе. Охоронці мечеті застрелили іншого бойовика.

За словами очевидця, нападники увійшли в молитовний зал і були одягнені у вуаль на все обличчя.

Наразі жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок теракту загинули 25 людей.

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