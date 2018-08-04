Количество погибших в результате теракта в Афганистане возросло до 39

Еще 80 человек пострадали

Количество погибших в результате нападения на мечеть шиитов в Афганистане возросло до 39 человек. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Гардез в провинции Пактия. Еще по меньшей мере 80 человек получили ранения, поэтому число жертв может возрасти. В больнице города Гардез сообщили, что к ним доставили по меньшей мере 70 взрослых и 20 детей.

Высокопоставленный чиновник Абдулла Хазрат сообщил, что два террориста-смертника в пятницу, 3 августа, открыли огонь по собравшимся, один подорвал себя. Охранники мечети застрелили второго боевика.

По словам очевидца, нападавшие вошли в молитвенный зал и были одеты в вуаль на все лицо.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате теракта погибли 25 человек.