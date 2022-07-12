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Кількість загиблих ракетного удару по Часовому Яру продовжує зростати

Фото: кількість загиблих ракетного удару по Часовому Яру продовжує зростати (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області продовжує зростати. На даний момент відомо про 34 жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Вже 34 загиблих і 9 поранених отримали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки в місті Часів Яр. Серед загиблих - одна дитина", - написав він.

Рятувальникам вдалося розчистити близько 70% руїн багатоповерхівки.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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