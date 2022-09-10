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Кількість підробок впала в 4 рази: які фальшиві банкноти гривні вилучають найчастіше

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Україна, Субота 10 вересня 2022 13:28
Кількість підробок впала в 4 рази: які фальшиві банкноти гривні вилучають найчастіше Фото: найчастіше підробляють банкноти старі банкноти 500 та 200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни Національний банк не припиняв здійснювати моніторинг вилучення з готівкового обігу підробок гривні. За січень-липень 2022 року в Україні з обігу було вилучено в чотири рази менше підроблених банкнот гривні, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Більшість із них низької якості та імітують банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень (зразка 2006 року випуску) та 200 гривень (зразка 2007 року випуску)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України надав інструкцію, як самостійно перевіряти справжність банкнот на прикладі 200-гривневої купюри зразка 2007 року. Це одна з найпоширеніших банкнот у готівковому обігу, тому часто вона - у фокусі уваги зловмисників.

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Національний банк України
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