Кількість відмов в'їзду українців до Польщі збільшилася на чверть

Кількість відмов громадянам України у в’їзді в Польщу у 2019 році склала 58,5 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний центр "Європа без бар'єрів".

Наголошується, що цей показник на 25% перевищує кількість відмов у 2018 році (було 46,7 тисяч). Абсолютну більшість відмов було видано на наземному кордоні. Як відзначають аналітики, при подорожі літаком, ймовірність отримати відмову значно менша.

Головними причинами відмов є непідтверджена мета поїздки (34,9 тисяч) та брак коштів (12,8 тисяч).

"Темпи зростання відмов у в'їзді на польському кордоні значно сповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, проте залишилися високими", - пояснила виконавчий директор "Європи без бар'єрів" Ірина Сушко.

"По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває «перенесення» відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч осіб отримали відмову ще на етапі візової аплікації. По-друге, не всі належно готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету та перебіг своєї поїздки. По-третє, не завжди є досконалими і методи контролю прикордонних служб ЄС. Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівкових коштів, а банківську картку в якості доказу у них не прийняли", - додала вона.

Моніторинг міграційних показників, таких як відмови у в'їзді, є частиною механізму призупинення безвізових режимів, введеного ЄС.