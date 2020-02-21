Кількість клієнтів "Львівгаз Збуту" зросла на 2,2 тисячі

Від початку року клієнтами "Львівгаз Збуту" стали 2 218 споживачів газу Львівської області. Приріст нових клієнтів відбувається за рахунок новобудов та їх газифікації. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше нових клієнтів компанія отримала у Львові – 1 999 нових домогосподарств. Також приріст зафіксований у Дрогобицькому районі – 40, Яворівському – 34 та Червоноградському районі – 15.

"Наразі більшість поставок газу нашої компанії припадає на побутових споживачів. Ця категорія вимагає значних фінансових і людських ресурсів для надання сервісу належної якості", - говорить директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

За словами прес-служби, клієнти "Львівгаз Збуту", котрі використовують газ для побутових потреб споживають його найбільше. "Обслуговування таких споживачів є найбільш затратним та трудомістким, адже вимагає від компанії організації щоденного прийому клієнтів та опрацювання звернень, виготовлення та доставки рахунків, забезпечення роботи Контакт-центру, інших інформаційно-консультаційних та платіжних сервісів тощо", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що для вирішення газових питань компанія "Львівгаз Збут" налагодила систему консультацій як у відділеннях компанії, так і за допомогою Контакт-центру. Окрім того, для клієнтів доступні онлайн сервіси: Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатки 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), чат-бот 7104 у Viber.